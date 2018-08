Viitorul / Promisiunea lui Hagi pentru 2022

Gheorghe Hagi e in razboi total cu o parte a mass media, iar dupa meciul pierdut de Viitorul cu FCSB, fostul mare international a tinut sa faca o promisiune publica.

“In 2022 voi avea 11 jucatori in echipa nationala chiar daca nu va convine. Am facut in Romania ce n-a facut nimeni. Sunt implicat in fotbal, iubesc fotbalul. Nu stiu cat o sa ma mai tina, dar sunt aici si imi fac treaba mea”, a spus Hagi intr-o conferinta de presa.

Razboi total declansat de Hagi: “Vreti sa ma scoateti din fotbal”

“Atat le transmit celor care scriu de mine si vor sa ma certe cu toata lumea. Nu eu am adus fotbalul romanesc acolo unde este in prezent. Cand spunea Razvan Lucescu acum cativa ani ca suntem in lumea a treia nu-l credeam, dar avea dreptate. Eu spun ca nu sunt in lumea a treia, suntem in lumea a patra. Nu scrieti de realitatea fotbalului romanesc, de problemele care sunt, de finantare si asta se numeste diversiune”, a mai declarat Hagi.