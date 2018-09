Concluziile unui festival de handbal, reușit!

S-a încheiat săptămâna handbalistică 05-08.09.2018 dedicată omului de sport Mircea Dohan.

La Turneul de minihandbal fete – băieți (U11)(desfășurat în 05-06.09.2018), micuții sportivi au încântat asistența cu bucuria și plăcerea de a juca. Au participat copii din trei judete din România (Satu Mare, Sălaj, Bihor), cât și din Ungaria.

La turneul de minihandbal toate echipele au fost declarate câștigătoare, premiile fiind decernate de campionii mondiali Valeria Motogna și Gabriel Kicsid.

Turneul internațional de handbal Memorialul Mircea Dohan dedicat Juniorilor II și Junioarelor III a adunat la start 16 echipe din cinci judeţe din România (Satu Mare, Bihor, Maramureș, Cluj , Sălaj), cât și din Ungaria.

La deschiderea oficială, prezentatorul turneului Victor Mihalcea (Bihor) a subliniat valoarea acestui eveniment. Acesta și-a început discursul astfel: “Brașovul are Cerbul de Aur, Clujul are Untold, Careiul are Memorialul Mircea Dohan”.

În cuvântul de deschidere, Narcisa Lecușanu a îndemnat sportivii participanți să viseze; doar astfel într-o zi pot deveni campioni.

Rând pe rând au intrat în scenă campionii mondiali: Cristian Gațu, Gabriel Kicsid, Radu Voina, Ștefan Birtalan, Valeria Motogna și primarul Careiului Kovacs Eugen, care au subliniat importanța practicării sportului încă din copilărie.

Aceștia au salutat echipele prezente, mulţumindu-le pentru prezenţă şi le-a urat baftă în spiritul fair-play-ului.

După două zile de întreceri, rezultatele turneului internațional de handbal Mircea Dohan – ediția a VII-a 2018 au fost:

Fete:

Loc 1. CSS2 Baia Mare (MM)

Loc 2. Hajdunanasi Sport Klub (HU)

Loc 3. Atletik Satu Mare (SM)

În finala mare CSS 2 Baia Mare – Hajdunanasi Sport Klub 17-16

În finala mică Atletik Satu Mare – CSS Zalău 16-15 (după lovituri de la 7 m).

Partida desfășurată pentru câștigarea locului 5 a fost adjudecată de CSS Viitorul Cluj, echipa CSS Marta Baia Mare a ocupat locul 6.

Cel mai tehnic jucător: Ruscal Denisa (CSS2 Baia Mare)

Cel mai bun portar: Reszegi Eszter (Hajdunanasi Sport Klub)

Golgheterul competiției: Ghinea Karina (CSS Zalău)

Băieți:

Loc 1. CS Alpha Oradea (BH)

Loc 2. CSS 2 Baia Mare (MM)

Loc 3. CS Marta Baia Mare (MM)

În finala mare CS Alpha Oradea- CSS 2 Baia Mare 23-21

În finala mică CS Marta Baia Mare- CS ADEP Satu Mare 28-22

Cel mai tehnic jucător: Săsăran Andrei (CS ADEP Satu Mare)

Cel mai bun portar: Papushak Nazar (CSS 2 Baia Mare).

Golgheterul competiției: Szasz Csongor ( CS Alpha Oradea)

Peste 500 de sportivi au participat la acest eveniment și toți au fost premiați.

Premiile au constat în diplome, cupe, mingi, tricouri, echipament sportiv, dulciuri și multe alte surprize oferite de organizatori. Premiile au fost înmânate de campionii mondiali Cristian Gațu, Ștefan Birtalan și familia regretatului profesor Mircea Dohan.

În cuvântul de încheiere, Dr. Boroș Monica (fiica profesorului M. Dohan) a îndemnat părinții să-și îndrume copiii înspre sălile de sport, iar fiul Mircea Dohan jr. a felicitat sportivii participanți și antrenorii pentru dedicarea lor. Totodată, le-a lansat invitația pentru ediția următoare, care va avea loc în toamna anului viitor.

“Parcurgerea a 1000 km începe cu un pas”

Organizatorii aduc mulțumiri d-lor Brem Arpad și Schlakter Ferenc pentru contribuția activă în organizarea acestui eveniment sportiv.

Acesta s-a desfășurat cu sprijinul: Fluid Grup Hagen, Niro Investment Group, SC Alconor Company SRL, SC ABRA COM SRL, Hotel L’Art, Varga Quatro, Provident, SC Rasira Bros SRL, Sala de Evenimente Victoria, Birou Expert Contabil Roman Adrian, Sport Mass SRL, First Events, Pro Calasantius, Primăria Carei, Primăria Căpleni, Primăria Cămin și Primăria Foieni.

Organizator: ASC Team Cristian Gațu și familia regretatului profesor Mircea Dohan (Prof. Mircea Dohan jr., Grațian si Monica Boroș).