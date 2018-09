CSM Olimpia și Luceafărul Decebal deschid etapa a 3-a

Primul meci al etapei a 3-a din liga a 4-a se va juca la Satu Mare pe stadionul Daniel Prodan. Așa cum ne-a obișnuit, CSM Olimpia Satu Mare joacă meciurile de pe teren propriu sâmbăta de la ora 11.

CSM Olimpia a început perfect sezonul din seria B a ligii a 4-a cu două victorii la scor, 5-0 cu Vetiș și 12-0 cu Craidorolț. Luceafărul a avut un meci amânat, cu Doba în etapa a 2-a, și a cedat în prima etapă acasă, 1-6 cu Babța.

Iată programul meciurilor din weekend din fotbalul județean.

Liga a 4-a Seria A

Etapa 3 (15-16 septembrie 2018)

AS Livada – Turul Micula

Egri Sasok Agriş – Sportul Botiz

Someşul Odoreu – Talna Oraşu Nou

Venus Dumbrava – Victoria Apa

Dacia Medieşu Aurit – Speranţa Halmeu

Voinţa Lazuri – Energia Negreşti

Seria B

CS Someşul Oar – Cetate Ardud 800

AC SC Recolta Dorolţ – AS Atletic Craidorolţ

Voinţa Doba – AS Crasna Moftinu Mic

Unirea Păuleşti – Ştiinţa Beltiug

Viitorul Vetiş – Voinţa Babţa

CSM Olimpia Satu Mare – Luceafărul Decebal

Seria C

Schwaben Kalmandi Cămin – AS Ghenci

Schamagosch Ciumeşti – CSM Victoria Carei

Recolta Sanislău – Victoria Tiream

Frohlich Foieni – Fortuna Căpleni

Viitorul Lucăceni – Stăruinţa Berveni

Real Andrid – Unirea Pişcolt

AS Căpleni stă

Liga a 5-a Etapa a 2-a

Seria A

Kneho Urziceni – Olimpia Căuaş

Platanul Marna – Speranţa Bogdand

Gloria Moftinu Mare – CS SC Olimpia MCMXXI SM

CS Termala Dindeşti – Olimpia Domăneşti

Dacia Supur- Vulturii Santău

Seria B

Viitorul Viile SM – CSM Satu Mare II

Ugocea Porumbeşti – Prietenia Crucişor

ACS Turulung – FC Certeze

Codreana Homoroade – Unirea Bercu

AS CS Cetate Ardud 800 II – Recolta Dorolţ II (Dara)

Ora oficială de începere a meciurilor e 17. Dar programul final va fi anunțat azi de AJF Satu Mare pe site-ul oficial.