Centenarul sărbătorit prin șah!

„România-100 Satu Mare” este viitorul turneu de șah major pe care orașul nostru îl va găzdui. După cum îi spune și numele, evenimentul sportiv vine să marcheze Centenarul Marii Uniri.

Totul se va desfășura sâmbătă, 17 noiembrie, la cantina Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare de pe Bulevardul Cloșca, nr. 71.

În program apar patru turnee la diferite categorii de vârstă. Iată structura:

• Turneul A: Open Internațional de șah rapid juniori-junioare sub 14 ani (raportare FIDE)

• Turneul B: Open Internațional de șah rapid juniori-junioare sub 10 ani (raportare FIDE)

• Turneul C: Open șah rapid copii și juniori începători sub 12 ani – nelegitimați și legitimați cu CIV 1001

• Turneul D: Open șah rapid copii și juniori începători sub 8 ani – nelegitimați și legitimați cu CIV 1001

Regulamentul de desfășurare:

• Concurs Open cu 7 runde, în sistem elvețian,

• Timpul de joc: Turneul A, B, C și D 12 minute + 10 secunde / mutare;

• Departajare: Bucholtz mediu, Bucholtz, partidă directă, mica diagramă;

Turneul A: Open Internațional de șah rapid juniori-junioare sub 14 ani (FIDE + FR ȘAH ), participă sportivi legitimați la FIDE sau FR de Șah. Se premiază separat primele trei locuri, cupă și medalie, la 12, 14 ani fete și băieți.

Turneul B: Open Internațional de șah rapid juniori-junioare sub 10 ani (FIDE + FR ȘAH), participă sportivi legitimați la FIDE sau FR de Șah. Se premiază separat primele trei locuri, cupă și medalie, la 10, 8 ani fete și băieți.

Turneul C: Open șah rapid copii și juniori începători sub 12 ani. Pot participa copiii nelegitimați și copiii legitimați cu CIV=1001. Se premiază separat primele trei locuri, cupă și medalie, la 10, 12 ani fete și băieți.

Turneul D: Open șah rapid copii și juniori începători sub 8 ani – pot participa copiii nelegitimați și copiii legitimați cu CIV=1001. Se premiază separat primele trei locuri, cupă și medalie, la 6, 8 ani fete și băieți.

Competiția va lua startul sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 10:00, iar festivitatea de premiere este programată în aceeași zi de la ora 15:00.

Taxa de participare este de 30 lei și se achită la înscriere. Pentru o mai bună organizare, persoanele care doresc să participe sunt rugate să transmită formularul de înscriere până cel târziu joi, 15 noiembrie, ora 21:00, pe adressa de e-mail: ciprimuntean@yahoo.com, sau personal la Ciprian-Sorin Muntean (0744.868.688), Zoltan Pall (CS Unio Satu Mare, 0751.136.727). Sportivii care nu trimit formularul de înscriere nu vor fi primiți în turneu! Evenimentul „România-100 Satu Mare” este organizat de CS Voința Satu Mare cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană de Sport și Tineret Satu Mare, respectiv Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare.