CSM Satu Mare începe aventura în Cupa României de ”3×3”

Arena de Baschet din Capitală va gazdui începând de azi și până pe 18 noiembrie, primele patru turnee de baschet 3×3 din cadrul primei editii a Cupei Romaniei, feminin, cele 13 echipe din LNBF urmand sa inceapa lupta din competitia KO.

CSM Satu Mare participă la această competiție cu o echipă formată din Alexandra Uiuiu, Adina Pop, Andreea Lazăr și Anamaria Kadar, condusă de antrenorul Octavian Boian. Din lotul lărgit de opt mai fac parte Andrea Olah, Andreea Huțanu, Roxana Pane și Georgiana Răcșan.

CSM Satu Mare e vicecampioana naționala, echipa noastră reușind să joace finala primei Ligi de 3×3 organizată în vară de Federația Română de Baschet.

Pe de alta parte, tinand cont de criteriile FIBA, putem afirma ca prin intermediul acestor turnee organizate de Federatia Romana de Baschet si 3×3 Romania se va da startul pentru mult dorita calificare a nationalei feminine la Jocurile Olimpice din 2020, punctele obtinute de jucatoarele din LNBF in intervalul noiembrie 2018 – noiembrie 2019 urmand sa fie adunate de tara noastra in clasamentul mondial feminin pe natiuni.

Revenind la turneele de baschet 3×3 din Cupa Romaniei, feminin, organizate de FRB si 3×3 Romania, sa mai precizam faptul ca acestea se vor desfasura pe terenurile din Arena de Baschet dupa urmatorul program:

Turneul 1 – 15 noiembrie, de la ora 11:00, pana la ora 16:00

Turneul 2 – 16 noiembrie, de la ora 11:00, pana la ora 16:00

Turneul 3 – 17 noiembrie, de la ora 11:00, pana la ora 16:00

Turneul 4 – 18 noiembrie, de la ora 09:30, pana la ora 13:30

Aseară, inaintea primului turneu, a avut loc sedinta tehnica a competitiei in “Sala de conferinte Mihai Nedeff” din incinta sediului FRB, și a fost efectuata si tragerea la sorti. Fiecare echipa va fi formata din 4 sportive cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, o cerinta in conformitate cu reglementarile FIBA pentru ca turneele sa puncteze integral in topul mondial pe natiuni.

Conform programului competitional, cele 13 echipe care vor evolua pe doua terenuri in Arena de Baschet sunt impartite in 4 grupe (1 grupa de 4 echipe si 3 grupe de 3 echipe), iar primele doua clasate din fiecare serie vor accede in fazele meciurilor eliminatorii. In afara acestor 4 turnee, mai sunt programate sa se dispute alte 6 turnee (2 in decembrie 2018 si 4 in februarie 2019), iar Turneul Final se va desfasura in finalul lunii mai 2019.

Totodata, mentionam ca a doua editie a Ligii Nationale de Baschet 3×3, feminin, va avea loc in vara anului viitor, in perioada 01 iunie – 04 august 2019, si va fi organizata de FRB si 3×3 Romania, in colaborare cu partenerii de la Sport Arena. Programul competitional al LNB 3×3, feminin, editia 2019, cuprinde 10 turnee, cu mentiunea ca Turneul Final al LNB 3×3 va avea loc in perioada 3-4 august 2019.

Meciul de la Arad amânat la cererea gazdelor

Altfel, CSM Satu Mare va juca în Liga Națională de baschet pe 28 noiembrie acasă cu Olimpia Brașov.

Fetele noastre n-au mai jucat pe 9 noiembrie la Arad cu FCC ICIM meciul fiind reprogramat pe 11 decembrie la cererea gazdelor deoarece Sala sporturilor din Arad e ocupată în această perioadă cu o expoziție de haine!