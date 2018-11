Cupa UNIO, o adevărată sărbătoare a judo-ului juvenil

Inimosul antrenor Mihai Terely, Ocsi bacsi cum e cunoscut în lumea judo-ului românesc, a mai bifat o competiție organizată ireproșabil la Satu Mare.

Cupa UNIO a trecut cu bine de ediția cu numărul 23 și a adus la sala LPS din Satu Mare peste 300 de sportivi din Polonia, Ucraina, Ungaria și România.

”Sunt mulțumit și în același timp mândru că am ajuns la ediția a 23-a. Țin minte că prima ediție am ținut-o într-o sală din fostul sediu al clubului UNIO și am avut doar patru cluburi invitate. A fost atunci și Florin Bercean , actualul vicepreședinte al Federației Române de Judo. De atunci concursul a crescut ca valoare și acum am ajuns să vrea lumea să vină la noi și să fim obligați să selectăm participanții”, ne-a spus antrenorul de la CS UNIO, care a ținut să aducă mulțumiri arbitrilor voluntari, lui Ștefan Bertici pentru transport și echipei de organizare.

Iată rezultatele obținute de elevii săi de la CS UNIO:

U9 – 32 kg – Elias Borca loc 1, Szilágyi Emma loc 3, 22 kg- Thiruvadi Alesszia loc 2, 36 kg Orosz Erin loc 1, Maya Dienes loc 2, 38 kg- Timoti Pișcorean loc 1, 42 kg – Cristian Vădan loc 3

U11-55 kg Alex Urâte loc 1

U15-50 kg Chris Felber loc 1, 66 kg -Alex Iosif loc 2, 55 kg -Luca Felber loc 3, 48 kg- Natalia Chitaș loc 3

De remarcat că CS UNIO a terminat pe primul loc în clasamentul pe echipe, Ujgorod pe doi , Liberty Oradea și Flori de Cireș Târgu Mureș pe trei. Fiecare echipă a înscris cel mult zece sportivi ale căror rezultate au punctat în clasamentul pe echipe.

Organizatori: Primăria și Consiliul Local Satu Mare, DJST, Asociația Județeană de Judo, CS Unio.

Un interviu cu Mihai Terely va fi difuzat în această seară în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV de la ora 20,45.