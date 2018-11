Mani Gyenes e convins că nu va rata startul la Dakar 2019

”Anul acesta, ultimele saptamani dinaintea plecarii catre Raliul Dakar vor decurge intr-un mod diferit. In weekend, in timpul unei sesiunii foto, am suferit o fractura de humerus si acum ma concentrez pe recuperare. Voi face tot ce imi sta in putinta sa ajung la finisul din Lima, de pe 17 ianuarie 2019.”

A fost postarea care i-a pus pe jar pe iubitorii motorsportului din România.

Sătmăreanul nostru, Mani Gyenes, riscă să piardă participarea la Dakar 2019 dacă nu se va recupera la timp după operația suferită.

Contactat ieri, Mani Gyenes a surprins plăcut prin optimismul său, în ciuda situației medicale nu tocmai… roz. ”Băieții mei vor duce motocicleta în Franța și o vor urca pe vapor. Ne pregătim de raliu și eu voi face tot ce ține de mine să mă recuperez. Doctorii mi-au spus că în mod normal am nevoie de 6-8 săptămâni ca să mi revin. Până la start mai am șapte săptămâni. Încet voi încerca să fac unele exerciții și vă promit că vom ține și acea conferință de presă de prezentare înainte de plecarea în Peru” ne-a spus campionul nostru, Mani Gyenes.

Mani Gyenes merge la Dakar 2019 sub emblema Autonet, pe o motocicleta KTM 450 Dakar Rally Replica, si nu doar ca e singurul roman cu participare constanta la Dakar, dar a si obtinut rezultate foarte bune. De fapt, este unul dintre cei mai buni piloti care participa cu o echipa privata și a debutat la Dakar în 2007.

Prima victorie importantă a fost în 2011, când a terminat pe locul 17 și a câștigat clasa maraton. De altfel, Mani a castigat de doua ori aceasta clasa, iar anul acesta urmeaza sa fie din nou printre favoriti. Cea mai buna clasare a fost în 2016, când Mani Gyenes a iesit pe locul 14 – o performanta extraordinara.

Dakar 2019 se desfășoară între 6 și 17 ianuarie, în Peru.

Însănătoșire rapidă!