Meci în condiţii de iarnă la Miercurea Ciuc

Unirea Tasnad joaca azi la Miercurea Ciuc pe terenul echipei care a eliminat surprinzator pe Dinamo din Cupa Romaniei.

Partida cu Csikszereda va incepe la ora 14 si se va juca , asa cum au anuntat oficialii ciucani pe pagina oficiala a clubului, in conditii de iarna.

Terenul e acoperit de cateva zile de un strat considerabil de zapada si nu sunt sanse ca vremea sa se incalzeasca si s-a topeasca…omatul.

“Asta este… mergem la bulgareala”, a glumit antrenorul tasnadenilor, Cristian Popa. Acesta a amintit ca in ciuda absentelor, Ciul si Stanciu accidentati si Balau suspendat echipa e hotarata sa faca un meci bun si sa confirme evolutia buna de la Harman.

“Jucam pe orice fel de teren si in orice conditii. Sigur ca ne doream un meci cu principala favorita la promovare pe un teren bun dar asta e…Baietii sa joace si sa profite de sansa lor” ne-a mai spus Popa.

Csikszereda e la sase puncte in urma liderului surpriza, AFC Recea dar are sapte puncte in plus fata de echipa tasnadeana.

Partida va fi arbitrate de o brigada din Targu Mures cu Ștef Claudiu la centru si

Bojan Cosmin cu Gaspar Vladut la cele doua margini. Observator Rusu Cristinel (Focşani) si

Donciu Stefan (Sfântu Gheorghe).