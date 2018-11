“O ficţiune”

Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, a reactionat in fata amenintarii ca marile cluburi ale Europei sa infiinteze o competitie separata dupa modelul Euroligii din baschetul masculin.

“Superliga nu se va intampla. Este intr-un fel o fictuine sau un vis”, a declarat Ceferin pentru BBC.

La randul sau, Andrea Agnelli (reprezentantul Asociatiei Cluburilor Europene) a declarat ca nu s-a pus niciodata problema nici macar la nivel de discutie pentru o rupere de UEFA.

“Pot confirma ca niciodata nu am vazut, niciodata nu am discutat si niciodata nu am fost implicati in redactarea unui asemenea document. Suntem pe deplin angajati cu UEFA in a duce mai departe jocul”, a spus Agnelli, presedintele lui Juventus Torino.

Publicatia germana Der Spiegel a sustinut ca se afla in posesia unui document care arata ca in 2021 ar putea sa apara o Superliga in fotbalul european formata din cele mai mari cluburi ale celor cinci campionate puternice de pe Batranul Continent.

In alta ordine de idei, UEFA ia in calcul reformarea cupelor europene incepand cu anul 2024, una dintre ideile vehiculate vizand mutarea meciurile la final de saptamana, in timp ce partidele din competitiile interne sa se desfasoare la jumatatea saptamanilor.