Spor la muncă, Maikel Lopez!

Spaniolul Maikel Lopez a ajuns miercuri seara la Satu Mare și de ieri și-a început practic munca de antrenor principal la echipa CSM-ului.

Acesta a fost prezentat jucătoarelor iar apoi și-a intrat rapid în rol, meciul cu Olimpia Brașov fiind aproape, miercuri de la ora 18.

Maikel Lopez care antrenează pentru prima dată în România a oferit și primele declarații presei sătmărene:

“Antrenez de mai mulţi ani, am ajuns în Insulele Canare, Finlanda şi în Ungaria unde am avut patru ani foarte buni. De acolo m-am întors în Insulele Canare, după care a venit oferta de la Satu Mare. Antrenând în Ungaria, m-am bucurat să revin într-un loc apropiat. În trecut am participat în România la câteva turnee amicale. Mi s-a părut un loc interesant în care să antrenez. La acele turnee am văzut şi câteva echipe din România. Ştiu că aici este un campionat scurt, în care echipele se întâlnesc de multe ori. Dar este un campionat destul de puternic, cu echipe de tradiţie. Cunosc câteva jucătoare de la CSM Satu Mare, după nume. Pe câteva am avut şi ocazia să le înfrunt în ligile europene. Am semnat un contract până la finalul sezonului. După care vom vedea”, a spus Maikel Lopez.

În afara Mateei Tavic , accidentată la gleznă, în rest tot lotul e apt pentru duelul de miercuri cu Olimpia Brașov.