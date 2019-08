Energia vs Olimpia, cel mai interesant meci al etapei din Liga a 4-a

Prima ședință a Comisiei de disciplină AJF Satu Mare din acest sezon a fost una liniștită. Două cazuri soldate cu două suspendări a câte o etapă după prima rundă din liga a 4-a.

– La jocul Voinţa Turţ – AS Livada a fost eliminat jucătorul Mariţa Cătălin (Turţ) pentru cumul de cartonaşe galbene. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La jocul Viitorul Vetiş – Voinţa Doba a fost eliminat jucătorul Deac Andrei (Vetiş) pentru fault în postură de ultim apărător. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 45 de lei.

În weekend avem duelul interesant în etapa a 2-a a seriei A din Liga a 4-a dintre Energia și Olimpia Satu Mare. Meciul se joacă la Negrești Oaș, sâmbătă, de la ora 18. De asemenea, avem în seria B meciul Luceafărul-Recolta Dorolț de duminică de la Decebal. Un duel interesant între echipele conduse de doi antrenori-jucători, Cristian Schnellenperger și Cosmin Iuhas.

La acest sfârșit de săptămână se pornește la drum și caravana Ligii a 5-a…

Liga a 4-a, etapa a 2-a

Seria A

Speranţa Halmeu – Voinţa Turţ

Venus Dumbrava – Turul Micula

Sportul Botiz – Talna Oraşu Nou

AS Livada – Victoria Apa

Voinţa Lazuri – Dacia Medieşu Aurit

Energia Negreşti – Olimpia MCMXXI Satu Mare (sâmbătă, ora 18)

Seria B

Etapa a 2-a

ACS Voinţa Doba – Unirea Păuleşti

Voinţa Babţa – Unirea Tăşnad

CS Cetate Ardud 800 – Viitorul Vetiş

CS Someşul Oar – AS Crasna Moftinu Mic

Luceafărul Decebal – AC SC Recolta Dorolţ

Someşul Odoreu – Ştiinţa Beltiug

Seria C

Etapa a 2-a

Schwaben Kalmandi Cămin – Frohlich Foieni

Stăruinţa Berveni – CSM Victoria Carei

AS Ghenci – Viitorul Lucăceni

Victoria Tiream – AS Căpleni

Recolta Sanislău – Schamagosch Ciumeşti

Real Andrid – Unirea Pişcolt

CSM Satu Mare- Fortuna Căpleni – amânat

Liga a 5-a

Seria A

Etapa 1 (01 septembrie)

Olimpia Căuaş – Dacia Supur

Platanul Marna – Termala Dindeşti

Gloria Moftinu Mare – Vulturii Santău

Olimpia Domăneşti – Kneho Urziceni

Seria B

Etapa 1 (01 septembrie )

Ugocea Porumbeşti – Egri Sasok Agriş

Codreana Homoroade – Prietenia Crucişor

Recolta Dorolț II (Dara) – Unirea Bercu

Viitorul Viile SM stă

Partidele încep la ora 18. Urmăriți vineri după prânz programul definitiv și delegările oficialilor la meciurile din week- end pe www.gazetanord-vest.ro.