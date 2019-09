Cristi Manea a ajuns la FCSB!

Cristian Manea, care ultima oară a jucat într-un meci oficial la EURO U21, s-a înţeles cu FCSB şi până la finele săptămânii va intra sub comanda lui Bogdan Argeş Vintilă. El va evolua la echipa roş-albastră un sezon, împrumutat de Apollon Limassol. Faptul că este sub formă de împrumut lasă de înţeles că jucătorul şi-a prelungit contractul cu echipa cipriotă. Tratativele au fost confirmate ieri de Gigi Becali.

Cristian Manea a fost titular de bază în ultimele două sezoane la CFR Cluj, echipă cu care a câştigat de fiecare dată titlul de campion.

-Pe 9 august, Cristian Manea a împlinit 22 de ani

-4 milioane de euro a ajuns cota lui Cristian Manea după turneul final al Campionatului European Under 21, la care România, cu el titular, a ajuns până în semifinale

Situaţia lui Cristian Manea, analizată de selecţionerul Cosmin Contra

Echipa naţională a României are de suferit din cauza posturii în care s-a aflat Manea în această vară, mai ales că pe poziţia de fundaş dreapta este doar Romario Benzar. Cosmin Contra s-a plâns de această situaţie.

”Nu are nicio ofertă în acest moment! Se antrenează prin parcuri. L-am sunat, îmi pare rău că situația nu mai depinde de el, ci de cei de lângă el. Mai are contract cu acel Fond De Investiții, dar ei i-au găsit doar variante de împrumut.

Mai are un an cu Apollon. Cei de acolo vor să-i prelungească contractul și să-l dea împrumut. Este puțin dezamăgit, mai ales după prestația de la Euro 2019 U21, mai ales că a fost și în echipa ideală a turneului, și că nu se poate antrena.

A vorbit cu un prepartor fizic și se antrenează după cum îi spune el. Nu știu de ce Apollon nu-l folosește. Este un jucător care așteaptă. Am informații că situația lui s-ar putea rezolva, doar că este în urmă. Are ceva oferte din străinătate”, a spus Contra, la Digi Sport, în cadrul unei emisiuni Fotbal Club difuzate acum două săptămâni.

Florin Tănase, Florinel Coman, Ionuţ Vînă, Dragoş Nedelcu, Mihai Bălaşa, Romario Benzar, Gabi Iancu, Bogdan Mitrea se află printre jucătorii cu trecut la Viitorul care au ajuns la echipa lui Gigi Becali.