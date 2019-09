Cum a justificat Istvan Kovacs, în raport, eliminarea lui Edi Iordănescu

Ioan Mărginean a dezvăluit ce a scris arbitrul Istvan Kovacs în raportul de arbitraj după ce l-a eliminat pe antrenorul lui Gaz Metan, Edi Iordănescu.

“În pauza jocului, pe tunelul care duce la vestiare, antrenorul echipei oaspete, Eduard Iordănescu, s-a oprit să-mi reproşeze cartonaşul galben pe care i l-am acordat lui în prima repriză, în minutul 30, pentru proteste la decizia arbitrului, întrebându-mă de ce îmi bat joc de munca sa şi spunându-mi să-l las să lucreze.

Prima dată i-am atras atenţia că poate să se oprească din a protesta, pentru că i-am înţeles mesajul. Dar domnul Iordănescu a continuat, mi-a bătut obrazul, spunându-mi că este o nesimţire ce fac eu în meciul de astăzi.

I-am comunicat că în repriza a doua nu mai are voie să stea pe banca de rezerve pentru proteste repetate la adresa arbitrului, fiind deja avertizat în prima repriză”, a citit din raportul arbitrului, la Pro X, preşedintele lui Gaz Metan Mediaş.

Mărginean a dezvăluit că Iordănescu va plăti singur amenda pe care o va primi din partea Comisiei de Disciplină a FRF.

“Ne vom duce la comisii şi ne vom judeca în baza acestui raport. Ce scrie arbitrul este sfânt, astea-s regulamentele. Ce să fac eu? Mai îmi trebuia şi beleaua asta pe cap acum… Acum, vine o amendă uriaşă pentru că este recidivist, pe care o să o suporte domnul Iordănescu, pentru că eu sunt în reorganizare”, a mai spus șeful medieșenilor.

Edi Iordănescu a pus tunurile pe arbitrul Kovacs după eșecul cu 0-3 de pe terenul lui CFR Cluj.

”E extrem de frustrant ce se întâmplă. Eu nu vorbesc fără respect la ce înseamnă arbitrii din fotbalul românesc. Eu i-am susținut. După anumite jocuri am spus anumite lucruri. Ce s-a întâmplat azi e sfidător, josnic. Dacă mint, ies din fotbal. A fost moment static și am spus ”haide să jucăm”.

A venit direct la mine, mi-a dat galben și mi-a zis ”la următoarea, pleci. Unde să plec, asta e meseria mea. Nu știu unde plec, dar plec dacă asta se dorește. Și noi muncim, stăm departe de casă. Azi a fost o formă maximă de lipsă de respect. Toți antrenorii din România suntem cei mai agresivi? Antrenorii sunt mai mult în tribună, cum să ajutăm?”, a spus Iordănescu.

După ce a primit un cartonaș galben în prima repriză, Iordănescu a fost eliminat, după un dialog pe care l-a avut cu Istvan Kovacs, pe tunel, la pauza partidei.

”A venit pauza, am întrebat ce am greșit. Din respect vreau să mi se dea o explicație scurtă. Am spus că nu am ieșit din spațiul tehnic. Mi-a spus ”pleci” și că nu mai intru pe teren în repriza a doua. Ce am greșit? Ce am făcut?

E vânătoare ce s-a întâmplat azi. Eu nu reprezint nimic? Sunt de 10 ani în fotbal. Sunt curios dacă și domnia sa vine să dea o explicație. Eu vin și îmi cer scuze. Dacă fotbalul românesc e cu antrenorii cei mai duri, atunci să aducem antrenori străini să ne învețe. Cer respect pentru munca pe care o fac”, a mai atacat Edi Iordănescu.