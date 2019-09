Daren Betea, campion național categoria Promo

In perioada 6-8 septembrie a avut loc cea de a V-a etapa a CNKS si a Romanian Karting Masters.

Dupa problemele de joi de la antrenamente, un motor spart si un lant sarit de pe pinion, pilotul sătmărean Darren Betea și-a regăsit ritmul și a dominat etapa de la Bacău.



La Campionatul National de Karting Scolar “Micul Pilot” 2019 a avut loc etapa a 5-a .Pe circuitul “Speed Park” din Bacău , la Categoria Promo au fost la start 10 concurenti:

Darren Betea:

– a realizat cel mai bun timp in Crono 1.18.823, si a castigat finala cu un avans de 15 secunde.

– a obtinut 20 puncte si conduce clasamentul general cu 101 puncte, la o diferenta de 39 puncte fata de locul 2.

Cu 5 victorii in acest an si la o diferenta de 39 puncte, matematic, titlul suprem la Campionatul National de Karting Scolar s-a decis inainte de ultima etapa care va avea loc la Bucuresti.

Matematic, Darren Betea este Campion National categoria Promo la CNKS 2019!



La Campionatul Romanian Karting Masters 2019

– a obtinut cel mai bun timp in in Crono (calificari cronometrate) a primit 3 puncte

– s-a clasat pe Locul 1 – In Finala 1 – a primit 25 puncte

– s-a clasat pe Locul 1 – In Finala 2 – a primit 25 puncte

– s-a clasat la final pe locul 1 si a obtinut un total maxim de 53 puncte si astfel conduce in clasamentul general cu 192 puncte la o diferenta de 35 puncte fata de locul 2.

La Romanian Karting Masters, conduce in clasament iar titlul suprem se decide la Bucuresti în 27-29 septembrie!