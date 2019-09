Istvan Kovacs i-a cerut scuze lui Florinel Coman

Arbitrul careian Istvan Kovacs a fost surprins de camerele TV când i-a spus lui Florinel Coman „Dispari, dispari!”, după o presupusă simulare în careu a vârfului celor de la FCSB.

Kovacs a oferit prima reacție prin intermediul site-ului Federației Române de Fotbal. Arbitrul recunoaște greșeala și își cere scuze față de Florinel Coman.

„Cuvintele pe care le-am folosit nu au fost cele adecvate și cele care sunt recomandate de Comisia Centrală a Arbitrilor. Comportamentul meu nu a fost unul abuziv, dar recunosc că am greșit. Îmi cer scuze față de jucător pentru cuvintele rostite. Am greșit, sunt om, am cedat presiunii partidei. Este prima dată când mi se întâmplă acest lucru și, cu siguranță, va fi și ultima oară. Sper ca arbitrii tineri să ia doar lucrurile pozitive din comportamentul meu, nu părțile negative!”, a spus Istvan Kovacs pentru FRF.ro.

De unde a venit

reacția lui Kovacs

Istvan Kovacs ar fi fost agasat de modul în care Florinel Coman i s-ar fi adresat, conform unei declarații date de arbitru pentru Prosport: „El m-a luat aşa direct: «Ştii tu ce e ăla penalty, bă? Ştii tu ce e aia simulare, bă?» Aşa a început, a zis de două ori. Apoi a venit la mine, se vede pe imagine, şi când am avut contact vizual cu el, deja atunci s-a potolit şi vorbea frumos, dar deja de două ori mă provocase”.

A împlinit ieri

35 de ani

La o zi după ce a condus derby-ul Craiova-FCSB, careianul Kovacs Istvan a împlinit 35 de ani. Kovacs este cu siguranță la ora actuală unul dintre cei mai buni arbitri din România, iar luna viitoare va merge la Campionatul Mondial U 17 din Brazilia. După ce în vară a oficiat la Europenele U21 din Italia…

