Meci cu scântei la Căpleni-Foieni

Ședința de marţi seara a Comisiei de disciplină din cadrul AJF Satu Mare a avut în prim plan meciul Căpleni-Foieni din 15 septembrie… Practic, după o amânare și după ce membrii comisiei au audiat toate părțile implicate, marți a venit și decizia:

– AS Căpleni – Frohlich Foieni. Eliminare – Keszenheimer Zsolt (Căpleni). Suspendare patru etape şi amendă 75 de lei. Eliminare – Baumgartner Antal (AS Căpleni). Suspendare două etape şi amendă 65 de lei. Carnetul de legitimare al jucătorului Bekesi Zoltan (AS Căpleni) a fost reţinut după terminarea jocului. Suspendare două etape şi amendă 75 de lei.

– AS Căpleni – Frohlich Foieni (duminică, 15 septembrie, etapa a 5-a). Ridicarea dreptului de organizare a jocurilor oficiale pentru o etapă şi amendă 200 de lei pentru AS Căpleni. Amendă 200 de lei pentru preparatorul fizic Herman Gabor.

– Fortuna Căpleni – AS Ghenci. Eliminare – Pal Carol (Ghenci). Suspendare două etape şi amendă 65 lei. Eliminare – Puskas Richard (Ghenci). Suspendare două etape şi amendă 65 de lei. Eliminare – Hudea Laszlo (Ghenci). Suspendare o etapă şi amendă 45 de lei. Eliminare – Szabo Istvan (Fortuna Căpleni). Suspendare două etape şi amendă 65 de lei.

– Recolta Sanislău – CSM Victoria Carei. Eliminare – Tara Ciprian (Sanislău). Suspendare 3 etape şi amendă 75 de lei. Eliminare – Mărneanu Cătălin (Carei). Suspendare o etapă şi amendă 20 de lei.

– Luceafărul Decebal – Voinţa Doba. Eliminare – Ionescu Cătălin (Doba). Suspendare o etapă şi amendă 20 de lei. Eliminare – Sinca Vasile (Doba). Suspendare o etapă şi amendă 45 de lei

– Turul Micula – AS Livada. Eliminare – Lapca Ferencz (Livada). Suspendare două etape şi amendă 75 de lei.

– Termala Dindeşti – Vulturii Santău. Eliminare – Meseşan Cătălin (Dindeşti). Suspendare o etapă şi amendă 20 de lei.

– AS Diferit – Unirea Porumbeşti. Eliminare – Olah Gelert (Porumbeşti). Suspendare două etape şi amendă 75 de lei.

– Victoria Tiream – Stăruinţa Berveni. Echipa din Berveni a depus contestaţie privind identitatea jucătorului Horvath Roland (nr.13). Omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea echipei Stăruinţa Berveni.

– Unirea Tăşnad – Voinţa Doba (sâmbătă, 14 septembrie, etapa a 4-a). Eliminare – Masca Adrian (Tăşnad). Suspendare 3 etape şi amendă 75 de lei.