România învinge Ucraina în debutul preliminariilor pentru EURO 2020

Nationala feminina de handbal a Romaniei a castigat, miercuri seara, confruntarea cu Ucraina programata la Brasov in prima etapa din preliminariiile Campionatului European programat anul viitor.

Romania a transat disputa, cu 27-24 (15-12), la capatul unui meci pe care tricolorele l-au controlat aproape in totalitate.

Echipa noastra a condus in permanenta cu exceptia inceputului de partida, cand Ucraina a avut 1-0 si 2-1 pe tabela.

Romania s-a desprins la un maxim de patru goluri si de la 4-3 in debutul partidei nu a permis adversarei sa se apropie la mai putin de doua lungimi.

Yulia Dumanska a aparat in prima repriza si a reusit cinci interventii decisive, acestea dovedindu-se decisive in economia partidei.

În absenta Cristinei Neagu, accidentata, Cristina Laslo si-a luat rolul de lidera in serios si a purtat Romania spre victorie prin cele 8 goluri marcate.

Au mai inscris pentru echipa noastra Eliza Buceschi (6 goluri), Valentina Ardean, Crina Pintea, Aneta Udristoiu (fiecare cu 3 reusite), Daria Bucur (2), Lorena Osase, Laura Moisa (1).

De la ucrainence s-a remarcat Olga Perederiy, cu 8 goluri.

Aceasta a fost a 12-a confruntare intre Romania si Ucraina, bilantul fiind de 6 victorii pentru tricolore, doua remize si patru succese pentru Ucraina.

Ultima oara am intalnit Ucraina la Campionatul European din 2014, unde formatia din tara vecina a evoluat la ultimul turneu final. Romania castiga atunci la un gol diferenta, scor 23-22, in faza grupelor.

Pentru extrema Valentina Ardean Elisei acesta a fost ultimul meci in tricoul primei reprezentative. Jucatoarea in varsta de 37 ani a disputat 260 de meciuri sub tricolor si a marcat peste 900 de goluri.

Duminica, in a doua partida a preliminariilor, Romania joaca in deplasare cu Insulele Feroe.

Polonia-Insulele Feroe se joaca miercuri seara de la 21:30 in grupa noastra.