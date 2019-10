Cristiano Ronaldo, jucătorul cu cele mai multe meciuri în Liga Campionilor

Juventus n-a avut nicio problema in a se impune contra ”aspirinelor” de la Bayer Leverkusen, iar Cristiano Ronaldo s-a numarat printre marcatorii in victoria cu 3-0.

Gonzalo Higuain a deschis scorul dupa 17 minute cu un sut din afara careului la o eroare a defensivei adverse.

Acelasi Higuain avea sa paseze decisiv in minutul 62 pentru golul de 2-0 marcat de Bernardeschi cu un sut pe jos din interiorul careului.

Cireasa pe tort a fost pusa in penultimul minut al jocului de Cristiano Ronaldo. Excelent gasit in careu de Dybala, atacantul portughez a inchis tabela cu un sut plasat.

Prin acest gol Ronaldo ajunge la 14 sezoane in care marcheaza in grupele Ligii Campionilor, egalandu-i la acest capitol pe Raul Gonzalez si Lionel Messi.

In plus, cu 102 meciuri disputate Ronaldo devine liderul de partide in Liga Campionilor, devansandu-l cu un joc pe Iker Casillas.

Atletico Madrid a plecat cu toate punctele dupa 2-0 in deplasare cu Lokomotiv Moscova in cealalta partida a grupei.

Joao Felix (48) si Thomas (58) au rezolvat partida din capitala Rusiei.