Perechea Varga Chris & Polak Hanna, vicecampioană la Naționalele de Clase

Loga Dance School a participat in weekend la Campionatul National de Clase al Romaniei, campionat organizat la Bucuresti, unde au participat peste 600 de perechi de dansatori.

Scoala de dans a participat cu patru perechi la acest campionat, din care două au dansat in finale la clasele D si C.



Cel mai bun loc pe podium, obtinand titlul de vicecampioni ai Romaniei in clasa D 12-13 ani perechea Varga Chris & Polak Hanna, ei au obtinut locul 2 din 25 de perechi. Dupa acest concurs ei au promovat in clasa C.

Tot in finala s-au clasat pe locul 4 din 13 perechi in clasa C 16-18 ani perechea Kengye Adam & Illes Tamara.

La acest sfârșit de săptămână Loga Dance School va participa la Cupa Maramuresului, concurs zonal organizat in Baia Sprie.