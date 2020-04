Vestea pe care o așteaptă toți microbiștii! Se știe când se va relua LIGA 1!!!

In urma unei videoconferinte care a avut loc luni reprezentantii LPF, ai cluburilor si ai AFAN au stabilit data cand va putea fi reluata competitia in Liga 1.

Chiar daca la ora actuala nu poate fi avansata cu certitudine o data pentru reluarea activitatilor curente pentru fiecare dintre noi, oficialii mai sus amintiti au hotarat ca sezonul de Liga 1 sa fie reluat pe 7 iunie!

Aceasta in conditiile in care jucatorii au nevoie de cel putin trei saptamani de pregatire inaintea reluarii efortului sustinut in regim de competitie.

Scenariul luat in calcul este asadar cel in care starea de urgenta s-ar prelungi in Romania pana la 15 mai, dupa care ar urma relaxarea masurilor restrictive impuse populatiei prin ordonantele militare in vigoare si implicit revenirea jucatorilor la antrenamente.

Pana pe 7 iunie ar urma cele trei saptamani de pregatire, iar apoi competitia din Liga 1 ar fi reluata cel mai probabil in conditii speciale, fara prezenta spectatorilor intr-o prima faza.