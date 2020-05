Bayern se impune în Der Klassiker

Victorie la limita obtinuta de Bayern Munchen, marti seara, pe terenul rivalei la titlu Borussia Dortmund.

Unicul gol al meciului disputat cu portiile inchise pe Signal Iduna Park a fost marcat de Joshua Kimmich cu o super executie in finalul primei reprize.

Internationalul german a trimis un lob de senzatie din afara careului, lasandu-l fara nicio reactie pe portarul gazdelor Burki.

Ambele echipe au trecut pe langa gol in finalul partidei, cand s-a jucat cu garda jos de ambele parti.

Neuer a salvat-o in extremis pe Bayern in minutul 80 la sutul trimis in forta de Dahoud.

Trei minute mai tarziu Lewandowski avea sa scuture bara portii gazdelor.

Bayern se distanteaza la sapte puncte in fruntea clasamentului din Bundesliga, cu sase etape ramase de disputat pana la finalul campionatului.

Caseta tehnica

Dortmund: Bürki – Piszczek (c) (Götze 79’), Hummels, Akanji – Hakimi, Dahoud (Witsel 85’), Delaney (Can 46’), Guerreiro – Brandt (Sancho 46’), Haaland (Reyna 72’), Hazard.

Bayern: Neuer (c) – Pavard, Boateng (Hernandez 85’), Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry (Martinez 87’), Müller, Coman (Perisic 74’) – Lewandowski.