Becali vrea 500.000 de euro pe Gnohere

Gigi Becali poate obține 800.000 de euro din transferurile lui Harlem Gnohere (32 de ani) și Ovidiu Horșia (19 ani) la Poli Iași. Harlem Gnohere a intrat în dizgrația patronului de la FCSB și e liber să plece la Iași, acolo unde ar ajunge pe mâna antrenorului care l-a adus în Liga 1. Mircea Rednic are încredere în „Bizon” și s-a interesat de suma de transfer. „Pentru Gnohere am ofertă, l-a cerut Rednic că vrea să îl ia, am zis că vreau 500.000 pe el.. Bine, nu am ofertă, a întrebat Rednic cât vreau pe el. Şi eu am zis că 500 de mii. Şi pe Horşia 300 de mii, tot de la Iaşi”, a declarat Gigi Becali conform TV Telekom Sport. Ovidiu Horșia este un produs al academiei celor de la FCSB. Mijlocașul nu a apucat să debuteze la prima formație a bucureștenilor. În 2018 a fost împrumutat la Clinceni, iar la startul actualei stagiuni a trecut la Poli Iași. Împrumutul expiră la finalul lunii iunie, dar Rednic a observat în Horșia un potențial produs de export și vrea să îl cumpere definitiv.