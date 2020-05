Campioana județului Cluj stabilită într-un turneu între primele patru clasate

Campioana județului Satu Mare ar fi trebuit să joace un baraj de promovare în Liga a 3-a cu campioana județului Cluj…Așa era înainte de criza Covid 19…Între timp competițiile interne au fost oprite iar FRF ul a venit acum cu o altă decizie… Aceea ca barajul de promovare în Liga a 3-a să se joace în trei…Așadar un duel Cluj-Satu Mare ar putea avea loc dacă cele două județe se vor regăsi în grupa de trei și după tragerea la sorți….FRF ul va anunța cel mai probabil la finalul lunii componența seriilor . Din zona Nord Vest fac parte județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș…

Dacă la Satu Mare încă nu s-a luat o decizie finală în privința stabilirii campioanei în schimb iată că la Cluj lucrurile au fost lămurite încă de luni…

Intrunit luni pentru a lua o decizie, Comitetul de Urgenta al AJF Cluj, avand in vedere ordinul comun al Ministerului Sanatatii nr.736/04.05.2020, precum si faptul ca asociatiile si cluburile sportive afiliate la AJF Cluj nu au resurse financiare, materiale si umane pentru sustinerea competitiilor aferente terminarii returului campionatului, editia 2019-2020, la toate nivelurile, a luat decizia inghetarii campionatului.

Astfel, Comitetul de Urgenta al AJF Cluj a dispus urmatoarele:

– in cadrul competitiilor organizate de AJF Cluj, nu se vor mai disputa jocuri, astfel incat sezonul din Liga 4, editia 2019-2020, a fost inghetat, lucru ce se va intampla si in cadrul Ligii a 5-a, in toate subcomisiile teritoriale.

– pentru stabilirea campioanei Ligii a 4-a, din judetul Cluj, care va participa la jocurile de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, Comitetul de Urgenta al AJF Cluj a dispus ca in luna iulie 2020 sa se desfasoare un miniturneu intre primele trei clasate (departajate de mai putin de 4 puncte in clasament).

– turneul se va disputa pe un teren neutru iar datele de desfasurare, tragerea la sorti, precum si alte conditii (stabilire punctaj din cele 3 variante: a)pastrarea numarului de puncte acumulate: b) injumatatirea punctelor acumulate: c) anularea punctelor), se vor stabili in Comitetul Executiv, care va avea loc in luna iunie, la el urmand sa participe si reprezentantii celor 3 echipe participante la turneu.

Mentionam ca la data intreruperii campionatului datorita pandemiei de Covid-19, clasamentul in Liga a 4-a arata astfel:

1.ACS FC Somesul Dej

2.ACS Floresti

3.ACS Supporter 2.0 Cluj Napoca

4.ACS Vulturul Mintiu Gherlii

Toate jocurile de baraj pentru promovare in Liga a 3-a se vor juca probabil in cursul lunii august, decizia apartinand Federatiei Romane de Fotbal.

Meciurile din cadrul Cupei Romaniei, faza judetului Cluj, respectiv sferturile de finala, semifinalele si finala, se vor juca de asemenea in luna iulie 2020, incepand cu data de 4 sau 11 iulie.

Toate acestea hotarari ale Comitetului de Urgenta vor fi validate sau nu, in Comitetul Executiv al AJF Cluj, care va avea loc in luna iunie 2020.