Campionatul Belgiei declarat oficial încheiat

Dupa mai multe saptamani de incertitudine campionatul de fotbal al Belgiei a fost declarat incheiat oficial.

Club Brugge a fost declarat noua campioana a Belgiei, fiind echipa de pe primul loc la momentul intreruperii competitiei din cauza coronavirusului.

Waasland-Beveren, ultima clasata dupa cele 29 de etape consumate, a fost retrogradata in al doilea esalon.

Campioana Belgiei va juca direct in grupele Champions League sezonul viitoru, in timp ce Gent, a doua clasata, va evolua in turul trei preliminar al competitiei.

Charleroi si Royal Antwerp vor juca in grupele Europa League, respectiv in turul trei preliminar.

In alta ordine de idei, oficialii fotbalului belgian au decis modificarea formatului competitional pentru sezonul 2020/2021.

Astfel, campionatul se va disputa cu un sezon regular de 30 de etape, iar apoi un playoff in doua serii de cate patru echipe.

Titlul se va disputa intre formatiile de pe locurile 1-4, iar echipele de pe locurile 5-8 se vor lupta pentru al patrulea loc in cupele europene.

Castigatoarea celei de-a doua serii de playoff o va intalni pe echipa clasata pe locul 4 in prima serie pentru stabilirea ultimului loc european.

Data de 7 august a fost stabilita pentru startul sezonului 2020/2021.