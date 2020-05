Daniel Pancu, preşedinte la Rapid

Fostul atacant din Grant s-a inteles cu patronul Victor Angelescu pentru a ocupa functia de presedinte la clubul din Liga 2. Cel putin asa sustine Gigi Raducan, cel cunoscut sub pseudonimul de ”Corsicanul”, fostul lider al suporterilor giulesteni. ”Va anunt cu mare respect si onoare ca de maine (n.r. – 18 mai) finul meu Daniel Pancu este presedintele clubului Rapid”, a scris Gigi Raduca pe Facebook. In ultimii doi ani Pancu a fost antrenorul echipei Rapid din prezent, formatia renascuta din Liga a 4-a sub denumirea de Academia Rapid si devenita ulterior Fotbal Club Rapid. Pancone, asa cum il alintau suporterii pe Pancu in vremea activitatii sale fotbalistice, a fost demis la inceputul lunii martie pe fondul rezultatelor slabe obtinute dupa pauza de iarna la Liga 2. Pancu a amenintat ca va da Rapid in judecata pentru recuperarea unor datorii financiare si ocuparea postului de presedinte ar putea fi o miscare prin care cele doua parti sa fi ajuns la consens.