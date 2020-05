Final de aventură pentru Ianis Hagi la Rangers

Cel putin pentru acest sezon Ianis Hagi nu va mai evolua in tricoul formatiei Glasgow Rangers. Competitia din Scotia nu va mai fi reluata si Celtic Glasgow va fi declarata campioana, anunta publicatia The Telegraph. Liga scotiana de fotbal va face anuntul oficial in urma sedintei programate in cursul zilei de luni. In momentul suspendarii competitiei din Scotia pe motiv de covid avansul celor de la Celtic fata de Rangers, principala urmaritoare, era de 13 puncte. Cele 12 echipe din prima liga scotiana disputa un total de 38 de meciuri intr-un sezon. Celtic a disputat 30 de etape, in timp ce Rangers are cu un meci mai putin disputat.