Handbal masculin / Dinamo transferă de la Tatabanya!

Dinamo l-a repatriat din Ungaria pe Andras Szasz (26 de ani), care a plecat tot din Ștefan cel Mare la Tatabanya.

După doar un sezon petrecut în Ungaria, la Tatabanya, pivotul Andras Szasz (1,95 metri înălțime și 107 kilograme greutate) se întoarce la campioana Dinamo. În sezonul 2018-2019, Szasz a marcat pentru Dinamo 109 de goluri (71 în Liga Națională, 29 în EHF Champions League, 6 în Cupa României și 3 în Supercupă). Postul de pivot rămâne unul de forță la Dinamo, acoperit cu patru jucători foarte buni: căpitanul Dan Savenco, egipteanul Mamdouh Shebib și iranianul Alireza Mousavi. Plus acum, Andras Szasz.

“Mă bucur că pot să mă întorc la Dinamo, unde mi-a mers foarte bine din punct de vedere profesional. Am câștigat titlul național și Supercupa României, am jucat în EHF Champions League și, mai important, am avut parte de un colectiv unit, unde m-am simțit ca într-o familie. În plus, suporterii dinamoviști sunt fără egal, mi-au câștigat inima. Consider că anul petrecut în campionatul maghiar m-a ajutat să cresc la capitolul experiență și sper să mă implic și mai puternic la Dinamo”, a declarat Andras pentru site-ul CS Dinamo. Este al treilea transfer la Dinamo după Vali Ghionea și Javeier Humet, ultimul nefiind confirmat încă de conducerea campioanei. (sursa gsp.ro)