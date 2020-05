“Mulţi vor renunţa”

Intreruperea sezonului din tenis s-a prelungit recent pana la 31 iulie, iar situatia devine una critica pentru majoritatea jucatorilor si jucatoarelor care traiau practic de la o saptamana la alta din castigurile adunate.

Un astfel de caz este al jucatoarei croate Tereza Mrdeza, 29 ani, care povesteste ca a ramas fara vreun ban dupa aceste doua luni de pauza competitionala.

”Nu mai am niciun ban, pentru ca tot ce am adunat in turneele mici am cheltuit pe cazare, transport si antrenori.

Cu totii ne punem aceleasi intrebari acum si cred ca sunt foarte multi care vor renunta la tenis”, a declarat Mrdeza in presa croata.

Jucatoarea de 29 ani ocupa locul 230 mondial la intreruperea circuitului, dupa ce in 2013 fusese pe 151, cea mai inalta pozitie a carierei.

Tereza Mrdeza a adunat pana acum din tenis aproape jumatate de milion de euro, mai precis 426.258.