Sezon înghețat în baschetul românesc

Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet a constatat, marţi, imposibilitatea continuării Ligii Naţionale de baschet (masculin şi feminin) şi Ligii I – ediţia 2019/20 şi a stabilit anularea competiţiilor amintite cu clasamentele în vigoare la data de 8 martie 2020, fără decernarea titlului de campioană naţională, a anunţat campioana naţională la baschet masculin, CSM CSU Oradea, pe site-ul său oficial.

Decizia va intra în vigoare începând cu data de 22 mai 2020, acordând astfel tuturor participantelor din LNBM, LNBF şi Liga I posibilitatea de a-şi rezolva în următoarele 72 de ore toate aspectele organizatorice.

Consiliul Director al FRB recomandă tuturor cluburilor participante în LNBM, LNBF şi Liga I să negocieze încheierea amiabilă a tuturor contractelor cu participanţii la activitatea sportiva, pentru a evita ulterioare litigii salariale.

În Liga Naţională masculină, după ultimul meci, jucat pe 9 martie, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca ocupa primul loc, cu 33 puncte, urmată de CSM CSU Oradea, 33 puncte, BC CSU Sibiu, 31 puncte, etc.

La feminin, pe primul loc se afla campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe, cu 27 puncte, urmată de vicecampioana CS Municipal Satu Mare, 24 puncte, FCC Baschet Arad, 23 puncte, etc.

”E o decizie oarecum logică pe care am susținut-o și noi ca și club la ședința avută , online, cu conducerea federației. Sigur că apar și nemulțumiți și oarecum le înțeleg poziția, dar să nu uităm că play off-ul e un alt campionat. Diferit de sezonul regulat. Unde pot apărea surprize. De altfel și CSM Satu Mare a ajuns în finală în sezonul 2011-2012 de pe locul șase în sezonul regulat. De ce n-am fi sperat și noi sau FCC Baschet Arad la o surpriză în finală. În plus o aveam ca noutate pe Moss iar Denson era refăcută după accidentare . Acum însă mai important e sănătatea sportivilor și a celor implicați . Sperăm să putem măcar din toamnă să începem campionatul iar sportul să mai găsească surse de finanțare după această criză” spune managerul CSM Satu Mare, Florin Mureșan.

În urmă cu exact o săptămână, pe 12 mai, preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Horia Păun, a declarat pentru AGERPRES că a convenit de principiu cu reprezentanţii cluburilor din ligile naţionale masculine şi feminine îngheţarea campionatelor, majoritatea echipelor neavând posibilitatea financiară de a respecta regulile impuse prin ordin de ministru pentru reînceperea pregătirii.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a anunţat, pe 13 mai, într-o conferinţă de presă, că sporturile de contact şi cele practicate în spaţii închise au un risc epidemiologic ridicat şi nu este posibilă în acest moment redeschiderea lor.