Valeriu Iftime: “Mi se pare o mare prostie”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botosani, nu este de acord cu propunerea a sase cluburi din playout pentru LPF de a ingheta sezonul actual pe fondul pandemiei de coronavirus.

“Mi se pare o mare prostie. Fotbalul trebuie jucat, noi trebuie sa cream spectacol in perioada asta, pentru ca lumea are nevoie de spectacol. Fotbalul este un vector important pentru normalitate”, a declarat Iftime la Digi Sport.

Acesta si-a exprimat speranta ca fotbalul poate fi reluat in Romania in pofida masurile severe impuse de autoritati.

“Masurile trebuie respectate si pot fi respectate, e adevarat, cu niste eforturi. E destul de complicat, dar eu sunt increzator ca putem incepe. Ar fi o sinucidere curata a fotbalului sa nu-l putem incepe”, a mai spus Iftime.