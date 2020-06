Dan Petrescu recunoaşte: “Pierdeam cu 5-2 sau 5-3 fără Arlauskis”

CFR Cluj a castigat cu 1-0 disputa cu FCSB din playoff, dar la final antrenorul Dan Petrescu a recunoscut cu sportivitate superioritatea adversarului intalnit.

“Singurul lucru pozitiv e rezultatul. Sunt foarte nemultumit de toti jucatorii si de mine in primul rand. A trecut foarte mult timp si cred ca am uitat cum se pregateste un meci.

“Daca nu era Arlauskis cred ca pierdeam cu 5-2 sau 5-3. De cand sunt eu la CFR in meciurile cu FCSB aveau maxim doua ocazii. Toti jucatorii au fost sub nivel si cred ca s-a vazut pe teren ca FCSB a fost mai proaspata.

“N-avem nicio sansa de a termina in primele trei daca vom continua asa. Nici nu dorm la noapte. N-am vazut echipa asta asa slaba de cand sunt eu antrenor la CFR. Am jucat cu echipe mari si nu ne-au dominat asa.

“Eu sunt foarte ingrijorat si n-am crezut ca pot sta aici de dimineata pana seara si echipa sa nu arate nimic. Singurii remarcati sunt cei care au intrat.

“A fost ca un meci amical, asa parea, dar era important si pentru noi si pentru ei. Am fost moi, n-am fost agresivi si pragmatici. Eram convins pe final ca vom lua gol. FCSB merita cel putin un egal, trebuie sa fim realisti si corecti. Pentru prima data de cand sunt la CFR, ei au fost mai buni decat noi”, a declarat Dan Petrescu la interviul acordat dupa meciul din Gruia.

CFR Cluj s-a impus cu 1-0 prin autogolul marcat de Ovidiu Popescu in prima repriza.

Florin Tanase: “Norocul nu poate fi antrenat. Ei sunt 90% campioni”

Mijlocasul Florin Tanase considera ca lupta pentru titlul este aproape incheiata dupa infrangerea echipei FCSB in deplasare cu CFR Cluj.

“Din pacate norocul nu poate fi antrenat. Ne-am asteptat sa luam punct sau puncte aici. Am fost echipa cea mai buna.

“Pragmatismul…Dupa parerea mea un singur jucator a facut ca cei de la CFR sa castige, Arlauksis. A facut un meci senzational.

“Daca aveam si putin noroc nu trebuia sa pierdem, pentru ca am facut un joc bun.

“Ei sunt 90 la suta campioni. Numai o minune poate face ca cei de la CFR sa piarda titlul.

“Este urat fara suporteri, e ca un meci amical. Este altceva cu fani in tribuna si nu inteleg de ce nu le permit”, a declarat Florin Tanase dupa meciul din Gruia.

Dragoș Nedelcu are ruptură de ligamente

În prelungirile meciului, mijlocașul Dragoș Nedelcu (23 de ani), folosit ca fundaș central azi, a căzut prost într-un duel cu Mateo Susic. Nedelcu a acuzat probleme la genunchiul drept și nu a putut continua. A fost schimbat cu Miron, iar în vestiar a fost consultat de doctorul echipei.

Din informațiil GSP.ro, primul verdict dat de medic, este unul crunt: ruptură de ligamente. Acesta a facut luni un RMN, la București, pentru afla cu exactitate dacă suspiciunile se confirmă.

Dacă se menține verdictul inițial, Nedelcu ar putea sta între 4 și 6 luni în afara terenului, având astfel șanse mici să mai joace în acest an.