Liga de vară anulată de FRB

Sedinta Consiliului Director al Federatiei Romane de Baschet s-a desfasurat luni, 29.06.2020, in regim de videoconferinta, cu prezenta a 13 membri ai Consiliului Director. In calitate de invitati au participat la sedinta presedintele CC Antrenori, sătmăreanul Marcel Tenter, si seful departamentului CLT-Eligibilitate, Vlad Ghizdareanu.

Legat de ediția viitoare a Ligii Naționale de baschet feminine s-au discutaturmătoarele aspecte:

– s-a prezentat proiectul LNB Feminin care a fost aprobat cu unanimitate de voturi

– LNBF se va desfasura cu o grupa unica cu urmatoarele amendamente:

– Daca in LNBF sunt minim sase echipe inscrise, atunci se va reinfiinta si Liga 1 feminin;

– Daca in LNBF nu sunt minim sase echipe inscrise, atunci se propune organizarea unei ligi unice feminine, dar fara reinfiintarea Ligii 1.

– pentru LNBF, sezonul 2020-2021, se abroga obligativitatea echipelor de a participa in cupele europene, cu posibilitatea inlocuirii unei echipe eligibile, care nu poate participa, cu o alta echipa de pe locul urmator care doreste sa participe;

– competitia Liga de Vara Feminin, din lipsa de competitori, nu se va desfasura;

– Taxele pentru sezonul 2020-2021 si regula jucatorilor straini/romani se vor aproba intr-o sedinta viitoare, care va fi programata pana in 10 iulie 2020.