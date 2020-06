“M-am simţit marginalizat”

Helmuth Duckadam nu mai este presedintele de imagine al echipei FCSB dupa ce salariul i-a fost scazut considerabil in perioada pandemiei.

Duckadam a confirmat despartirea de FCSB in direct la postul Digisport, acolo unde are o prezenta de invitat special.

”Dupa mai multe ezitari am decis sa-mi dau demisia. Am simtit ca nu mai sunt dorit acolo. Au vrut sa ma dea afara si in urma cu trei saptamani. Oricum cuvantul meu nu conta”, a declarat Duckadam.

Portarul Stelei in finala CCE de la Sevilla 86 a mai spus ca nu micsorarea semnificativa a salariului a contat in decizia lui.

”Nu e prima oara cand mi s-a micsorat salariul la FCSB. Nu asta a contat, ci faptul ca am fost marginalizat. Asta m-a durut”, a mai povestit fosta glorie a Stelei.

Gabi Balint, fostul coleg al lui Duckadam la Steaua, a tinut sa puncteze imediat dupa anuntul acestuia.

”Bine ai revenit cu picioarele pe pamant, Hai Steaua”, a fost mesajul lui Balint pentru Duckadam, cei doi fiind in tabere opuse in razboiul FCSB vs. CSA Steaua.

2000 de lei mai primea Duckadam de la Gigi Becali dupa reducerile salariale impuse de patronul ros-albastrilor in perioada starii de urgenta in Romania.