Many Gyenes a suferit un accident cumplit la antrenamentele de lângă Brașov

”Din păcate, anul acesta sunt nevoit să absentez de la Red Bull Romaniacs. Cu câteva zile în urmă, în timpul unui antrenament, am suferit o fractură la piciorul drept și mă aflu în perioada de recuperare. Am luat startul la toate cele 16 ediții organizate până în acest an și am reușit să le termin pe toate. Rămân singurul rider din lume cu acest record, și sper să cresc numărul de finișuri în ediția din 2021”, este anunțul făcut marți după amiază de riderul sătmărean, Mani Gyenes pe pagina sa de facebook.

Contactat telefonic, campionul sătmărean ne-a confirmat că din păcate în timpul antrenamentelor ce le-a avut în jurul Brașovului a avut parte de un accident în urma căruia a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu și în același timp are și glezna fracturată.

”Am vrut să ocolesc un obstacol și din păcate nu am avut viteza suficient de mare să sar peste el… De aici accidentul și problemele medicale…Bine că nu mi-am fracturat ambele glezne …” a povestit Mani Gyenes care a fost operat la Spitalul din Brașov.

”A venit SMURD ul , am avut dureri mari dar acum după operație mă simt bine…Le mulțumesc medicilor și prietenului Marcel Butuza pentru implicare!” a mai spus Mani Gyenes care din păcate va rata o bună bucată a sezonului și implicit participarea la Red Bull Romaniacs…

Multă sănătate, MANI!