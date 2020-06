Minaur Baia Mare și-a reluat antrenamentele

Lotul echipei de handbal feminin CS Minaur Baia Mare s-a reunit în vederea începerii pregătirilor pentru sezonul 2020-2021, luni efectuând primul antrenament sub comanda tehnicianului Costică Buceschi.

„Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare s-a reunit luni, 29 iunie, în vederea începerii pregătirilor pentru sezonul 2020-2021, în care va evolua pe trei fronturi: Liga Florilor MOL, Cupa României şi Cupa EHF (EHF Europa League – noua denumire). Echipa se va pregăti în localitate, unde va avea loc şi vizita medicală şi antrenamentele de readaptare a organismului la efort, după care va urma un stagiu de pregătire centralizată la Sfântu Gheorghe şi 15 meciuri de pregătire. Campionatul este prevăzut să debuteze pe 27 august, dată la care fetele antrenate de Costică Buceschi, Magda Kovacs şi Claudia Cetăţeanu vor juca în deplasare, cu HC Zalău”, anunţă gruparea din Baia Mare pe site-ul său oficial.

Antrenorul Costică Buceschi a declarat într-un interviu pentru site-ul citat că obiectivul, acela de a se clasa pe unul din primele trei locuri în Liga Naţională, va fi dificil de realizat.

Transferul pivotului Linn Blohm este un plus pentru Minaur, este de părere Buceschi. „După ce a arătat la ultima competiţie majoră, Campionatul Mondial din Japonia, da, este un transfer extraordinar. România este o ţară destul de dificilă în ceea ce priveşte adaptarea jucătoarelor, mai ales a celor care vin din zona nordică a Europei. E un avantaj că vin trei fete din Suedia, că Massing şi Blohm au jucat în centrul apărării la naţională, dar sunt multe lucruri pe care noi nu le cunoaştem. Sunt transferuri bune. Vom vedea pe parcursul campionatului dacă toate transferurile sunt utile. Eu zic că, poate, sunt prea multe, pentru că la lotul pe care l-am avut anul trecut, dacă am fi adus 4-5 jucătoare ar fi fost mai uşor să creăm o echipă. La un lot de 20 pe care îl avem acum, sunt trei jucătoare pe fiecare post şi o concurenţă foarte mare. Va fi foarte greu pentru ele, pentru noi, va trebui să le ţinem în priză, să câştigăm cât mai multe jocuri”, a explicat tehnicianul.

El a menţionat că şi-a dorit în mod special un număr mare de partide amicale până la debutul Ligii Naţionale. Extrema stângă Ana-Maria Tănăsie speră ca suporterii băimăreni să fie mulţumiţi la finalul sezonului sezonului de realizările echipei lor. „Sunt foarte fericită că m-am reîntors în Baia Mare şi îmi doresc să avem cel puţin rezultatele pe care le-am avut atunci când am fost aici acum câţiva ani. Nimic nu este imposibil, iar dacă atunci am putut de ce să nu putem şi acum? Antrenorul este acelaşi. Cu siguranţă totul este posibil şi sperăm la un sezon bun, care să mulţumească pătimaşii suporteri băimăreni”, a afirmat Tănăsie.