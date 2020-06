Schimbare radicală la Mercedes înaintea debutului de sezon

Oficialii echipei Mercedes au decis schimbarea culorii monopostului de Formula 1 chiar inaintea debutului noului sezon scurtat de pandemie.

Motoarele din Formula 1 vor fi din nou turate la maxim dupa luni bune de pauza.

Circuitul austriac de la Spielberg va gazdui pe 5 iulie prima cursa a sezonului 2020, una care se va desfasura cu portile inchise si in conditii de maxima siguranta medicala.

Mercedes a dezvaluit, luni, monopostul pe care il va folosi in acest sezon scurtat, masina fiind una complet neagra, desi in mod normal era una in nuante de gri si turcuaz.

Schimbarea de culoare are loc in contextul discutiilor la nivel planetar despre rasism.

”Vrem sa marcam angajamentul nostru pentru imbunatati diversitatea in echipa noastra si in sportul nostru.

”Este un semnal al implicarii echipei in lupta contra rasismului si a tuturor formelor de discriminare”, se arata in comunicatul celor de la Mercedes transmis pe Twitter.

Lewis Hamilton, campionul mondial care piloteaza pentru Mercedes, a participat recent la un protest al miscarii Black Lives Matter in Londra.

Hamilton a intrat apoi intr-o disputa de idei cu Bernie Ecclestone, fostul patron al Formula 1.

Ecclestone l-a numit ”ipocrit” si ”lipsit de educatie” pe Hamilton si a spus ca nu este rasist, dimpotriva.

”Nu e vina mea ca sunt alb sau ca sunt mai mic de statura decat altcineva de langa mine”, a declarat Ecclestone in apararea sa.