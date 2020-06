Se joacă fără spectatori la meciurile naţionalei din Liga Naţiunilor

Prima reprezentativa a Romaniei ar urma sa revina pe teren dupa aproape un an de inactivitate in luna septembrie odata cu debutul unei noi editii de Liga Natiunilor.

Partidele tricolorilor ar urma sa se dispute fara spectatori, dupa cum recomanda seful Comisiei Medicale din cadrul UEFA.

Intr-un interviu acordat agentiei germane DPA, Tim Meyer a vorbit despre cum se vor desfasura meciurile internationale programate in toamna acestui an.

Romania in Liga Natiunilor. Noul program al meciurilor programate in toamna acestui an

Acesta este favorabil ideii disputarii partidelor cu portile inchise, chiar daca vor fi tari din Europa care vor permite accesul spectatorilor pe stadioane intr-o anumita limita de locuri.

Spre exemplu, in tari precum Serbia si Belarus in acest moment nu exista nicio limita sau restrictie pe stadioanele de fotbal.

Tim Meyer mai spune ca revenirea spectatorilor pe stadioane fara nicio restrictie depinde in mare masura de gasirea unui vaccin impotriva noului coronavirus.