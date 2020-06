“Sunt onorat că am fost numit cetățean de onoare la Carei!”

Prezent luni seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, primarul municipiului Carei a vorbit și despre proiectul său de suflet legat de acordarea titlului de cetățean de onoare a Careiului fostului internațional, SILVIU LUNG.

”Este cu siguranță cel mai valoros fotbalist născut și lansat de la Victoria Carei. Mă bucur că putem onora o astfel de personalitate a sportului românesc. Este un proiect de suflet pe care abia aștept să-l onorez după ce se termină toată această nebunie cu pandemia. Silviu Lung e cetățean de onoare după ședința online a Consiliului local din luna martie. Evenimentul de decernare a titlului de cetățean de onoare sper să-l organizam la sfârșitul lunii august când am mai invitat și alți foști 50 de fotbaliști din zona noastră”, a spus Kovacs Eugen, primarul Careiului.

Prin telefon a intervenit și fostul internațional Silviu Lung . Ajuns la 64 de ani fostul portar de la Victoria Carei, U Craiova, Steaua și al Naționalei României a mulțumit pentru onoarea făcută și a promis că va veni la Carei cu mare drag.

”Abia aștept festivitatea. Voi veni cu siguranță numa să fiu sănătos.E o onoare ca orașul din care ai plecat și te ai lansat în fotbalul mare să nu te uite. Sunt emoționat și aștept să-mi revăd o parte din foștii mei colegi de generație de la Carei cu care am promovat în Divizia B. Fără acei oameni minunați eu nu ajungeam atât de sus” a povestit Silviu Lung, de 77 ori selecționat în Naționala României.

Lung și a amintit și cum a ajuns de la Carei la U Craiova…

”Prin Corneliu Stroe, președintele Universității, care avea un prieten oltean, director la o Stație de Mecanizare. El a semnalat la Craiova evoluțiile mele. Am debutat în Divizia C la 16 ani și jumătate. Și atunci era obligatoriu un junior în ligile inferioare. Cam în aceeași perioadă, m-a remarcat și Coloman Braun Bogdan la un meci la Minerul Baia Borșa, iar Titi Ardeleanu m-a convocat imediat la o tabără cu un lot național de juniori. Și de atunci cariera mea a luat-o în sus.”