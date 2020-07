“Cred că jucătorii nu sunt bine antrenaţi”

FCSB n-a reusit decat o remiza pe teren propriu cu FC Botosani, sambata seara, in etapa a 6-a din playoff, un rezultat care scoate formatia bucuresteana definitiv din lupta pentru titlu.

Gigi Becali a fost prezent la meci pentru prima data dupa reluarea campionatului, iar la final s-a aratat extrem de dezamagit de cele vazute.

“Jucatori care au valoare au ajuns echipa de pluton, au ajuns sa nu bata Botosani. Cad pe jos, sunt neantrenati. Cred ca nu sunt bine antrenati. N-ai ce masuri sa iei, asta e”, a declarat Gigi Becali.

Acesta mai spune ca nu se teme ca FCSB ar putea rata prezenta in Europa League, dar spune ca echipa sa nu ar avea nicio sansa in finala Cupei Romaniei cu Sepsi.

“Nu mi-e teama de loc de Europa, dar daca joci asa nu o bati pe Sepsi. Cupa europeana prinzi, dar ma dezamageste atitudinea, ca noi valoarea o avem. Nu avem barbatia aia de care tot vorbesc”, crede Becali.

Patronul FCSB mai afirma ca postul antrenorului Bogdan Vintila nu este in pericol.

“Nu e problema de schimbat Vintila. Macar stiu ca ne-am luat adio de la titlu si nu ne mai gandim la el. Daca jucam asa nu poti sa vinzi nici jucatorii”, a adaugat patronul ros-albastrilor.