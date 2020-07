Englezii i-au stabilit preţul lui Dennis Man

Discutiile despre transferul lui Dennis Man in Premier League au fost sistate din cauza diferentei intre cerere si oferta.

Gigi Becali a marturisit ca englezii l-au evaluat pe Dennis Man la cinci milioane de lire sterline, suma pe care patronul formatiei FCSB nu o agreeaza.

“Ei au spus ca la ora asta, la ce joaca el, nu merita banii astia. Eu am zis ca fara 15 milioane nu discut. Ei au zis ca la ora asta e de cinci milioane de lire, adica sase, sapte milioane de euro.

“E adevarat ca la ora asta el nu merita, dar are 21 de ani, el peste trei ani face 170 milioane de lire. Au notat, vorbesc in conducere si o sa ne dea un raspuns in cateva zile. Nu stau in ploaie, n-am nicio problema sa plece Man imediat. Sunt mai multe oferte, mai sunt doua echipe din Anglia si mai e una din Italia de care eu nu stiu”, a declarat Gigi Becali la Pro X.