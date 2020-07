Gigi Becali, atac la adresa arbitrului: “Ăsta trebuie dat afară!”

Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, continuă protestele la adresa arbitrului Marcel Bîrsan, după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 1-2.

Gigi Becali este vehement în ceea ce privește prestația arbitrului Marcel Bîrsan în cadrul întâlnirii de pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în cadrul etapei a șaptea din play-off-ul Ligii 1.

„Ziua e foarte bună pentru că astăzi am văzut toate mizeriile și tâmpeniile care s-au întâmplat. Dacă îl mai lasă pe Bîrsan să arbitreze, atunci înseamnă că mizeria fotbalului românesc rămâne. Ăsta trebuie dat afară. Jucătorii au spus că la golul nostru se uita Bîrsan și nu îi vedea să creadă, nu voia să fluiere. Nu ai cum să îl pui pe Bîrsan să arbitreze. Așa ceva rar întâlnești. Pe mine mă interesează ce am văzut. La Mihăilă a fost simulare, a văzut că Vlad lovește mingea și după jucătorul, după la Tănase de două ori…”, a spus Gigi Becali, la Pro X.

Gigi Becali o ironizează pe Universitatea Craiova

Finanțatorul FCSB-ului susține că rivalii din Bănie nu pot câștiga campionatul fără ajutorul unui arbitru precum Marcel Bîrsan și o caracterizează pe Universitatea Craiova ca fiind o echipă prea slabă pentru a încheia sezonul pe prima poziție în Liga 1.

„Noi am jucat cu o echipă de Liga 1? Noi am jucat cu o echipă de Liga 2 care nu a atins mingea și nu a avut un șut pe poartă. Alea au fost două goluri ale lui Bîrsan. Noi am jucat aseară cu Bîrsan, care a primit dreptul ca să dea două goluri și le-a dat. Omul ăsta nu are cap, nu are minte, trebuie să fie dus undeva ca să fie controlat. Cum să nu dai 11 metri la Man? Se vede clar cum e tras. Eu am ce am cu Bîrsan. Eu vreau să spun ce s-a întâmplat aseară. Eu demult nu am mai făcut scandal și nu m-am mai certat cu lumea. E inadmisibil. Pe mine mă interesa un singur punct. Nu mă interesează cine o să ia campionatul, dar oricum nu îl va lua. Nu poate să îl ia pentru că e prea slabă. Ascultă ce spun eu. Dacă îl are pe Bîrsan toate meciurile rămase, atunci poate să ia campionatul. Ce dacă îi încurc eu pe CFR? Îi bate Botoșani sau Astra”, a mai spus Gigi Becali.