IN MEMORIAM  prof. ZDZISŁAW MYRDA

Aseară, (n.r. 06.07.2020) am primit o veste foarte tristă, bunul meu prieten prof. ZDZISŁAW MYRDA de la V Liceum Ogólnokształcące Rzeszów, Polonia a plecat la cele veșnice.

Prima noastă întîlnire a avut loc în anul 2002 la Nyíregyháza/ungaria unde am participat la un mare festival al sportului școlar, orașul având la vremea respectivă 18 orașe înfrățite, deci erau prezente 18 țări cu echipe școlare pe diferite ramuri sportive. Cu această ocazie am lansat invitația să participe în 2003 la Turneul Internațional de baschet CUPA LUCEAFĂRUL.

Invitația a fost acceptată și în mai 2003 a venit cu echipa liceului V Liceum Ogólnokształcące Rzeszów şi alături de echipa Gymnasium Große Schule din Wolfenbüttel Germania au dat calitate turneului. Au rămas memorabile finalele disputate dintre cele două echipe, oferind un spectacol sportiv de mare calitate, care sunt sigur că a rămas în memoria jucătorilor de baschet prezenți în sală, a părinților și oficialităților sătmărene.

În anul 2005 alături de ZDZISŁAW echipa din Rzeszów a fost însoțită de d-na Justyna Sokołowska, consilierul primarului orașului polonez, dl. Tadeusz Ferenc, care a venit cu propunerea ca cele două orașe să devină orașe înfrățite. În urma discuțiilor cu dl. primar al Orașului Satu Mare de la vremea respectivă, dl. ing. Iuliu Ilyés au fost demarate demersurile specifice pentru înfrățirea orașelor. Evenimentul de semnare a documentelor a avut loc în decmbrie 2007 la Rzeszów, în prezența Ambasadorului și al Consului Romaniei la Varşovia. Sunt foarte mândru că împreună cu dl prof. Zdzisław Myrda și elevii echipelor reprezentative a celor două instituții școlare, am reușit să punem bazele înfrățirii celor două orașe.

Schimburile erau anuale, alternând participarea la turneele organizate de Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare și V Liceum Ogólnokształcące Rzeszów.

Prof. Zdzisław Myrda a ținut foarte mult la acest parteneriat și nu contenea să spună când venea la Satu Mare: George, nici nu îți dai seama cât de mult mă bucur că am revenit la tine în Satu Mare, iubesc acest oraș la fel ca orașul meu de suflet Rzeszów!

Zdzisław Myrda, a fost o legendă a sportului polonez și a regiunii Podkarpackie, component al lotului Olimpic al Poloniei.

Zdzisław Myrda s-a născut pe 29 ianuarie 1951 în Siedliska, lângă Rzeszów. A decedat în 06.07.2020. Avea 69 de ani.

Realizările lui Zdzisław Myrda:

Absolvent al Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Vicepreședinte pentru sport MKS Rzeszów, președinte MKS V LO Rzeszów, Președinte al Asociației Regionale de Baschet Rzeszów

El a fost premiat, printre altele Crucea de Merit a Bronzului

ECHIPĂ

Campion al Poloniei (1975)

Cel mai bun jucător de baschet în campionatul polonez (1973, 1974, 1979)

Medalia de bronz a Campionatelor Naționale ale Poloniei (1976, 1977)

Câștigător al Cupei Poloniei (1974)

Finalist al Cupei Poloniei (1973)

Promovare la cea mai înaltă clasă cu Resovia (1971, 1987) individual

Cel mai bun jucător al Ligii poloneze (1975)

Inclus în prima componență a celor mai buni jucători din Liga poloneză (1979, 1980)

Prof. dr. Gheorghe Popdan