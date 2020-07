Judoka de la CSM Satu Mare, pe Creasta Cocoșului

Judoka de la CSM Satu Mare au participat la o drumetie in muntii Gutâi pana pe varful Creasta Cocosului.

In aceasta perioada judoka satmareni isi continua pregatirea in aer liber respectand conditiile impuse de guvern, cu exceptia sportivei Pastiu Paula care este in pregatire in centrul olimpic de cadete si junioare de la Deva, ei avand alte conditii de pregatire fiind centru olimpic. In data de 28 iulie va avea loc adunarea generala a federatiei romane de judo unde, poate, vom afla cand vor incepe competitiile. Pana atunci ne continuam pregatirea in conditiile in care avem voie.In aceasta drumetie sportivii au fost insotiti si de catre antrenorul Fusle Vasile si Vasile Ciocan , ei fiind experimentati in asemenea activitati.