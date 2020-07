Lewis Hamilton a câştigat a doua etapă a sezonului de F1!

Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat Marele Premiu al Stiriei, a doua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. A fost victoria cu numărul 85 din palmaresul britanicului.

După ce a dezamăgit în prima cursă a sezonului, Hamilton și-a luat revanșa în Marele Premiu al Stiriei și a câștigat a doua cursă a sezonului.

Cursa s-a remarcat prin incidentul dintre Leclerc și Vettel. Acesta din urmă a fost lovit de colegul de echipă și a fost nevoit să iasă din cursă. După turul 5, Ferrari a rămas fără piloți, după ce Leclerc a fost nevoit să meargă la boxe, avariat după ciocnirea cu colegul său.

„Echipa a făcut o treabă fantastică. Sunt foarte recunoscător că am revenit pe primul loc. Este un pas mare înainte”, a declarat Hamilton după cursă.

Pe locul doi a terminat Valtteri Bottas (Mercedes), iar pe trei Max Verstappen (Red Bull Racing).

Tot 10 este completat de Alexander Albon (Red Bull Racing), Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (Racing Point), Lance Stroll (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren) şi Daniil Kviat (AlphaTauri).

Etapa a treia a CM de Formula 1, Marele Premiu al Ungariei, va avea loc pe Hungaroring, la 19 iulie.

Hamilton promitea spectacol și rezultate pe măsură înaintea startului de sezon. „Suntem cea mai bună echipă!” spunea britanicul după primele calificări din Austria

„A făcut o treabă minunată Valtteri. E un start perfect de sezon și sunt fericit. Cred că am arătat an de am că noi continuăm să fim cea mai bună echipă. Asta pentru că suntem deschiși, facem totul la timp, iar băieții cu care lucrez nu se opresc până când nu reconosc că e ceva greșit în anumite momente și mereu continuăm să învățăm unul de la altul. Ne împingem mereu limitele”, a spus Hamilton, campion mondial și în 2019.