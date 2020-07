Liga 1 / CFR Cluj ajunge la zece cazuri de Covid-19

Numarul persoanelor de la CFR Cluj confirmate pozitiv cu noul virus gripal Sars-Cov-2 ajunge la zece.

Luni seara au fost confirmati alti trei jucatori plus preparatorul fizic al echipei din Gruia.

Cei trei jucatori pozitivi la Covid-19 sunt portarul Cristian Bălgrădean (32 de ani), atacantul Cătălin Golofca (30 de ani) si mijlocașul ofensiv Claudiu Petrila (19 ani).

Preparatorul fizic al echipei Bogdan Aldea (39 de ani) este si el de asemenea pozitiv.

Focarul de coronavirus de la CFR Cluj a aparut sambata, in dimineata meciului cu FCSB din etapa a 8-a in playoff-ul Ligii 1.

Partida a fost amanata pentru 28 sau 29 iulie.

CFR Cluj are meci cu FC Botosani duminica pe teren propriu, iar LPF nu a luat inca vreo decizie in perspectiva acestui joc.