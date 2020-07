Liga a 4-a / Se decide campioana la comisiile AJF?

Prelungirea starii de alerta si mai ales masurile stricte de reluare a competitiilor de fotbal la nivel de amatori a cam dat peste cap planurile AJF Satu Mare de a organiza un play off pentru stabilirea campioanei.

Deocamdata se cauta o solutie care sa impace toate echipele de top… Neoficial se vorbeste ca pentru a avea o reprezentanta a judetului, la barajul de promovare in liga a 3-a de la inceputul lunii august, AJF-ul ar putea decide campioana in urma unei sedinte a Comitetului Executiv.

Reamintim ca la nivel de play off au ramas echipele Olimpia Satu Mare, Recolta Dorolt, CSM Satu Mare si Victoria Carei…

Barajul de promovare in Liga a 3-a se va juca intre 1-9 august iar din seria de nord-vest fac parte campioanele din Satu Mare si Cluj si CAO Oradea, deja declarata castigatoare in Bihor.