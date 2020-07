Miză uriașă pentru trupa lui Gigi Becali

Antrenorul formaţiei FCSB, Anton Petrea, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că o victorie în finala Cupei României, cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, ar conta enorm pentru viitorul echipei sale şi pentru moralul jucătorilor.

“Ne aflăm în faţa unui meci important pentru noi, putem salva un pic din acest sezon. Trebuie să fim concentraţi sută la sută şi să dăm totul pe teren. Vom încerca să ne impunem jocul şi să facem suporterii fericiţi, îmi pare rău că nu putem beneficia de aportul lor la stadion, ar fi fost o atmosferă frumoasă. Dar sunt sigur că ne vor susţine din faţa televizoarelor. E un moment important pentru noi. Acest trofeu ar conta enorm pentru noi, atât pentru moral, pentru club, cât şi pentru viitor. Cred că ar deschide porţile unui joc cât mai constant pe viitor. Ar conta mult pentru moralul jucătorilor, sunt tineri cărora le lipseşte experienţa şi miza jocurilor importante”, a declarat Petrea.

Tehnicianul a afirmat că amânarea meciului de campionat cu CFR Cluj, din cauza apariţiei unui caz de coronavirus la formaţia ardeleană, l-a ajutat pentru a cunoaşte mai bine problemele cu care se confruntă echipa.

“Este un meci important pentru mine, sper că va fi OK. E un sentiment plăcut, o bucurie, şi încerc să le transmit jucătorilor ceea ce este nevoie pentru a câştiga acest meci. Nu ştiu dacă e un avantaj faptul că a fost amânat meciul cu CFR Cluj, dar am avut ocazia să cunosc mai bine jucătorii să văd mai bine starea de spirit, să văd unde avem de lucrat. Nu pot să fac predicţii în privinţa scorului. Eu pot spune că vom trata meciul cu maximă seriozitate şi sper ca la finalul lui noi să fim învingători”, a mai spus Anton Petrea.

Finala Cupei României, dintre FCSB şi Sepsi Sf. Gheorghe, se va disputa miercuri, de la ora 20:00, pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti.

Grozavu vrea să ducă cupa la Sfântu Gheorghe

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK, Leo Grozavu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă online, că speră ca jucătorii săi să îi facă fericiţi pe suporteri, care nu vor putea asista la finala Cupei României cu FCSB de miercuri, şi să aducă trofeul în premieră la Sfântu Gheorghe.

“Va trebui să dăm totul pe teren indiferent de starea de dinaintea jocului, de faptul că am jucat în deplasare şi alte lucruri. Sunt multe detalii care pot face diferenţa în finală. Dar noi ne dorim să ne bucurăm de moment, de faptul că am ajuns într-o finală. Faptul că nu avem nimic de pierdut, ci doar de câştigat, poate fi un avantaj pentru noi. Iar acest lucru poate face diferenţa. Îmi pare foarte rău că am ajuns într-o finală şi nu vom avea fanii alături. Este foarte greu. Probabil va fi singura finală fără spectatori din istorie. Vă daţi seama ce ar fi însemnat pentru fanii noştri o finală de Cupa României, cred că mare parte din oraşul Sfântu Gheorghe ar fi ajuns la meci. Ne pare enorm de rău că nu îi putem avea alături pentru că încurajările lor ne-ar fi ajutat. Nu ne rămâne decât să îi facem fericiţi în faţa televizoarelor şi sper ca la final să aducem trofeul la Sfântu Gheorghe”, a afirmat tehnicianul.

“Nu e un secret neapărat că am ajuns în finală, băieţii au muncit foarte bine în Cupă anul acesta. Sigur că am profitat şi de un program mai avantajos, în sensul în care am jucat acasă cu Astra Giurgiu, iar apoi am întâlnit o divizionară secundă, deci putem spune că am fost norocoşi la tragerea la sorţi. Dar acum finala este finală. Întâlnim un adversar cu jucători talentaţi, dar noi sperăm să ne mobilizăm exemplar şi să dăm dovadă de un spirit de echipă aşa cum n-am mai dat vreodată. În momentul în care ajungi într-o finală îţi doreşti să o câştigi. Sigur că pentru mine este prima finală ca antrenor şi nici ca jucător nu am avut parte. Dar cei mai importanţi sunt jucătorii, ei trebuie să dea totul şi să ne facă fericiţi”, a adăugat Leo Grozavu.