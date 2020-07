Someșul Dej, primul adversar la baraj pentru CSM Satu Mare

CSM Satu Mare și-a aflat duminică seara primul adversar din barajul pentru promovarea în Liga a 3-a.

Someşul Dej este noua campioană a Ligii a IV-a din Cluj după o finală palpitantă cu Victoria Cluj. Formaţia lui Gheorghe Barbu a câştigat cu 2-1 returul cu Victoria Cluj, după ce a pierdut prima manşă cu 3-2. Interesant e că în primul meci clujenii au condus cu 3-0 iar în retur au condus cu 1-0 și au cedat în ultimele secunde ale meciului….

Daniel Popa, cu un gol în minutul 90, a fost eroul oaspeţilor, care au încheiat campionatul cu un punct peste Victoria Cluj. De remarcat că la formația dejeană evoluează și Sergiu Costin, fost componemt al Olimpiei Satu Mare la începutul anilor 2000!

“Ştiam că o să fie un alt meci. Era ultima şansă pentru ei, iar noi am început foarte prost. Dar, pe fondul unui joc slab, am avut două ocazii mari de a închide meciul. Au fost multe greşeli individuale şi adversarul a meritat victoria. Am luat 2 goluri pe nişte greşeli de copii şi juniori. S-a schimbat atitudinea faţă de meciul tur, deşi am încercat să îi ţin în priză. E şi vina mea că nu am reuşit. Nu vreau să găsesc scuze, Someşul a fost mai bună, dar şi noi puteam să ne calificăm. Am avut şi un penalty pe care arbitrul a refuzat să ni-l acorde. A fost prima mea eliminare şi îmi cer scuze faţă de Gică Barbu, poate am exagerat şi eu şi nu trebuia. Am fost colegi, mi-a fost şi antrenor, acum sper să mă ierte”, a declarat antrenorul Victoriei, Călin Moldovan pentru cjsport.

“Noi ne-am schimbat atitudinea. Am început foarte bine, am avut 11 metri, am ratat, dar apoi am luat gol dintr-o nimereală. Au avut două şanse să închidă meciul, am avut şi noi, dar cum noi am fost morţi în tur, acum cred că ei au căzut total pe final. Nu puteam fi supărat nici dacă se termina egal. Dar i-am avut acum şi pe Popa şi pe Sergiu Costin, care nu au fost data trecută. Despre acel incident, Călin m-a jignit, i-am mai zis şi eu, dar nu l-am jignit, dar pe Călin l-am avut elev şi cred că trebuia să se controleze mai mult, dar fiind tânăr şi exuberant… Oricum, la final ne-am împăcat şi nu am avut nicio problemă”, a fost şi declaraţia lui Gheorghe Barbu despre acest meci pentru cjsport.ro

De menționat că până în decembrie 2019 echipa Someșul Dej a fost antrenată de sătmăreanul Mircea Bolba.

Ritli: ”Avem parte

de cea mai grea grupă de baraj!”

Antrenorul celor de la CSM Satu Mare, Ritli Zoltan a declarat luni seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV că grupa de baraj din care face parte campioana Sătmarului e cea mai echilibrată din seria barajelor pentru liga 3-a.

” E cea mai echilibrată serie, cu trei echipe care și doresc promovarea și care au și putere financiară de a juca în eșalonul trei. Someșul Dej am zice că a câștigat cu șansă barajul în Cluj dar trebuie să fim atenți deoarece formează o echipă valoroasă la acest nivel cu câțiva jucători ce au evoluat în primele eșaloane. Mergem să câștigăm primul meci și ne gândim doar la promovarea de pe primul loc. Nu ne facem calcule pentru locul doi”, a spus Ritli care a amintit că în cealaltă grupă din zona de Nord-Vest deja a apărut o retragere.

”Bistrița Năsăud nu a mai declarat campioana din cauza cheltuielilor mari de participare la baraj. Așadar e o șansă în plus pentru Progresul Șomcuta Mare și Șimleul Silvaniei de a merge în Liga 3-a. Cele două campioane din Maramureș și Sălaj se vor duela pe 9 august la Satu Mare pentru promovare!” a mai spus Ritli.

Din lotul CSM-ului doar fundașul Doroș e indisponibil în rest nu sunt probleme medicale.

Pentru a participa la turneul de baraj jucătorii și oficialii CSM-ului trebuie să efectueze teste PCR pentru Covid 19…

Programul meciurilor de baraj:

CSM SATU MARE- Someșul Dej, sâmbătă 01 august ora 17,30 – Zalău

CSM SATU MARE-CAO Oradea, miercuri 05 august ora 17,30-Zalău

CAO Oradea- Someșul Dej, duminică 09.august ora 17,30-Zalău.