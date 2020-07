Start curajos de sezon pentru Darren Betea

Pilotul sătmărean Darren Betea a reușit o performanță deosebită la debutul său în clasa PUFO a Campionatului Național de Karting.

După ce anul trecut a obtinut titlul de campion national al CNKS si a fost campionul seriei Romanian Karting Masters la categoria promo Darren Betea a trecut, mai devreme ca vârstă, la urmatoarea categorie acesta obtinand la puțin peste șase ani ai săi licenta Pufo pentru anul competitional 2020.

Astfel, la primul concurs la noua categorie, in perioada 27 – 28 Iunie 2020 a participat la Etapa 1 din Campionatul National de Karting, organizată de Federatia Romana de Karting.

Etapa s-a desfasurat pe circuitul “AMC Kart” din Bucuresti. Iar la categoria Micro Rok din 12 piloti, Darren a obtinut al 6-lea timp in calificarile cronometrate.

In Mansa 1 sătmăreanul a terminat pe locul 6, dar a fost descalificat, organizatorii apreciind că a primit un ajutor in grila de start. Mai târziu însă s-a considerat o eroare de arbitraj !?

În mansa a doua de calificare, incercand sa recupereze pozitiile pierdute Darren Betea a vrut să facă o depasire fortata si din păcate a iesit in decor. Cu acest abandon a intrat in Mansa Finala 1 de duminica, de pe pozitia 9.

Dupa un start reusit in Mansa finala 1, Darren a recuperate pozitie dupa pozitie, terminand mansa pe pozitia 6. In mansa finala 2, a luat startul de pe pozitia 6, a mai reusit o depasire și s-a clasat la final pe pozitia 5 cu 21 de puncte acumulate în clasamentul general.

De mentionat ca la aceasta categorie startul este lansat si se ating viteze de 75 km/h.