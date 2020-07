Statul le va acorda tichete valorice lunare

Senatul a adoptat, marţi, în plen, propunerea legislativă privind completarea Legii Cadru 69/2000, care prevede că Ministerul Tineretului şi Sportului acordă sportivilor de performanţă tichete valorice lunare de 150 de lei, utilizabile pe teritoriul României.

În favoarea propunerii legislative s-au exprimat 107 senatori şi 25 au fost împotrivă.

“Copiii şi juniorii legitimaţi la structurile sportive care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiţii sportive naţionale şi internaţionale oficiale sunt consideraţi sportivi de performanţă şi beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv de performanţă. Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând tichete egale sportivilor pentru acelaşi tip de performanţe obţinute la competiţii naţionale/internaţionale organizate de federaţiile sportive naţionale/internaţionale şi/sau un singur organism acreditat pe plan naţional/internaţional în sport”, se arată în propunerea legislativă iniţiată de senatorii PSD Florian Bodog, Constantin-Bogdan Matei, Şerban Nicolae şi Radu Cosmin Preda şi senatorul independent Scarlat Iriza, afiliat grupului PSD, potrivit Agerpres.

Potrivit propunerii legislative, tichetele de sportiv sunt bilete de valoare care se acordă pentru acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului de performanţă şi sunt utilizabile pe teritoriul României.

“Valoarea nominală permisă pentru un tichet de sportiv pe suport de hârtie este de 150 lei pe lună, utilizabilă doar pe teritoriul României la persoanele juridice cu care Ministerul Tineretului şi Sportului va avea un acord semnat în acest sens. Tichetul de sportiv are valabilitate de un an de la data emiterii”, mai prevede propunerea legislativă adoptată marţi, de Senat.

Şedinţa plenului Senatului s-a desfăşurat cu o prezenţă restrânsă în sală, majoritatea lucrând de la distanţă.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.